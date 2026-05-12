Şanlıurfa'da özel öğrenciler sergi açtı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde Emine Demirkol Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri, Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında sergi açtı. Serginin açılışını Eyyübiye Kaymakamı Ahmet Turan yaptı ve engelli bireylerin yaşamlarını destekleyen çalışmaların önemine vurgu yaptı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, özel öğrenciler tarafından Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında sergi açıldı.

Emine Demirkol Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda eğitim gören özel öğrencilerin yıl boyu yaptıkları çalışmalar görücüye çıktı.

Okul önünde gerçekleştirilen serginin açılışı Eyyübiye Kaymakamı Ahmet Turan ile Eyyübiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demir tarafından yapıldı.

Kaymakam Turan, herkesin bir engelli adayı olduğunu belirterek, "Bu okulumuz engelli çocuklarımızı hayata hazırlama noktasında çok güzel işler yapıyorlar. Başta burada görev yapan tüm öğretmenlerimize engellilerimiz ve aileleri adına çok teşekkür ederim. İnsanın önündeki en büyük engel kendisidir. Bu engeli aşan birçok engellimiz gerek spor gerek ise hayatın farklı alanlarında yaşamlarını en iyi şekilde sürdürmekte. Bizler her zaman engelli bireylerimizin yanındayız." diye konuştu.

Turan konuşmasının ardından "Doğadan sanata" temalı sergiyi gezdi, öğretmen ve öğrencilerle sohbet edip eserlere ilişkin bilgi aldı.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş
