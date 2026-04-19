Eyüpsultan'da 5 aracın karıştığı zincirleme kaza: 2 yaralı

Güncelleme:
Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

EYÜPSULTAN Kuzey Marmara Otoyolu'nda 5 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Cebeci Tüneli çıkışı, Eyüpsultan 5. Levent Mevkii'nde meydana geldi. İddiaya göre, oluşan trafik yoğunluğunu fark edemeyen K.P. idaresindeki 34 FAY 529 plakalı cip 2 araca çarptı. Bunun üzerine çarpmanın etkisiyle sürüklenen cip önce takla attı, ardından 34 GSS 838 plakalı otomobile çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandığı belirlenen 34 FAY 529 plakalı cipin sürücüsü K.P. ile eşi K.P. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise yolda güvenlik önlemi aldı. Kaza nedeniyle kullanılamaz hale gelen 5 araç, çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

'ARKAMDAKİ ARAÇ, TERS DÖNMÜŞ BİR ŞEKİLDE BANA DOĞRU GELİYORDU'

Kazaya karışan 34 GSS 838 plakalı otomobilin sürücüsü Özkan Deniz, "Trafik durduktan bir süre sonra arkadan çarpma sesleri geldi. En son arkamdaki araç, ters dönmüş bir şekilde bana doğru geliyordu. En son bana da vurdu. Benden önce 2 araca daha vuruyor. Birini bariyerlere sıkıştırmış, diğerini orta şeride atmış. Takla atan araçtaki karı koca 2 kişi yaralandı. Bilinçleri açıktı, herkes onları çıkarmak için o araca koştu. Diğer araçlarda yaralı yoktu. Ambulans kısa sürede geldi, yaralıları hastaneye götürdü" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD heyeti Pakistan'a hareket etti, Trump'tan ateşkes resti geldi

"Heyet yola çıktı" diyen Trump'tan İran'a ateşkes resti
Trump cephesinde panik anları! Gece yarısı gelen haber dengeleri değiştirdi

Trump'ın panik anları! Gece yarısı gelen haber dengeleri değiştirdi
Özkan Yalım dosyasında yeni perde! 254 adet cinsel içerikli görüntü çıktı

Skandalda yeni perde! Bilgisayardan resmen cinsel video arşivi çıktı
44 yaşına basan Kadir Doğulu: Savaşmayın sevişin, biz sevişmeye başladık

44 yaşına basan oyuncu: Savaşmayın sevişin, biz sevişmeye başladık
Taciz anı kamerada! Kitabın üzerine gizlediği telefonla kayda aldı

İnfial yaratan olay kamerada
Eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in gözaltı süresi uzatıldı

Gözaltındaki eski vali ile ilgili yeni gelişme
Okullarda yeni önlemler: Ailesinde silah olan öğrencilere yakın takip yapılacak

Ailesinde silah olan öğrenciler yakın takibe alınacak
44 yaşına basan Kadir Doğulu: Savaşmayın sevişin, biz sevişmeye başladık

44 yaşına basan oyuncu: Savaşmayın sevişin, biz sevişmeye başladık
İstanbul ve Adana'da dev operasyon! 1107 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Yüzlercesini yan yana dizdiler
Arjantin Devlet Başkanı İsrail'de soluğu yine Ağlama Duvarı’nda aldı, desteğini tekrarladı

"Testereli" Başkan İsrail’de, soluğu yine Ağlama Duvarı’nda aldı