Haberler

Eyüpsultan'da 5 Aracın Karıştığı Zincirleme Kaza: 2 Yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme kazada 5 araç karıştı. Olayda 2 kişi yaralandı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı.

EYÜPSULTAN Kuzey Marmara Otoyolu'nda 5 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Cebeci Tüneli çıkışı, Eyüpsultan 5. Levent Mevkii'nde meydana geldi. İddiaya göre, oluşan trafik yoğunluğunu fark edemeyen K.P. idaresindeki 34 FAY 529 plakalı cip 2 araca çarptı. Bunun üzerine çarpmanın etkisiyle sürüklenen cip önce takla attı, ardından 34 GSS 838 plakalı otomobile çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandığı belirlenen 34 FAY 529 plakalı cipin sürücüsü K.P. ile eşi K.P. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise yolda güvenlik önlemi aldı. Kaza nedeniyle kullanılamaz hale gelen 5 araç, çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

'ARKAMDAKİ ARAÇ, TERS DÖNMÜŞ BİR ŞEKİLDE BANA DOĞRU GELİYORDU'

Kazaya karışan 34 GSS 838 plakalı otomobilin sürücüsü Özkan Deniz, "Trafik durduktan bir süre sonra arkadan çarpma sesleri geldi. En son arkamdaki araç, ters dönmüş bir şekilde bana doğru geliyordu. En son bana da vurdu. Benden önce 2 araca daha vuruyor. Birini bariyerlere sıkıştırmış, diğerini orta şeride atmış. Takla atan araçtaki karı koca 2 kişi yaralandı. Bilinçleri açıktı, herkes onları çıkarmak için o araca koştu. Diğer araçlarda yaralı yoktu. Ambulans kısa sürede geldi, yaralıları hastaneye götürdü" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran'dan ABD'ye misilleme! Savaş gemilerine İHA saldırısı düzenlendi

Korkulan oldu! İran'dan savaş gemisini vuran ABD'ye misilleme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk sanayinin duayen ismi yaşamını yitirdi

Devlet Üstün Hizmet Madalyası sahibi ünlü iş insanı hayatını kaybetti
Özkan Yalım dosyasında yeni perde! 254 adet cinsel içerikli görüntü çıktı

Skandalda yeni perde! Bilgisayardan resmen cinsel video arşivi çıktı
İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez’den Gülistan Doku soruşturmasıyla ilgili vahim iddialar

İYİ Partili Çömez'den Gülistan Doku soruşturması için vahim iddialar
Manchester City'e kaybeden Arsenal taraftarı bir kadın sinir krizi geçirdi

Maç bitti olanlar oldu!
Türk sanayinin duayen ismi yaşamını yitirdi

Devlet Üstün Hizmet Madalyası sahibi ünlü iş insanı hayatını kaybetti
Balkondan girildi, uyurken öldürüldü! Ardından iki kardeş çıktı

Balkondan girildi, uyurken öldürüldü! Altından bambaşka kişiler çıktı
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in koruması Şükrü Eroğlu'nun ifadesi ortaya çıktı: Bana kapalı bir zarf verdi

Eski valinin en yakınındaki ismin ifadesi ortaya çıktı