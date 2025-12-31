Eyüpsultan'da yıkım aşamasındaki binaya ait duvar fırtınanın etkisiyle çöktü; 2 araç zarar gördü

EYÜPSULTAN'da yıkım aşamasında bulunan ve bağlantı noktaları kesilen binaya ait duvar fırtınanın da etkisiyle çöktü. Duvar çöktüğü sırada yakın bir noktada park halinde bulunan 2 araç zarar gördü.Ölen ya da yaralanan olmazken, zarar binadan kopan parçaların zarar verdiği araçlar çekici yardımıyla sokaktan kaldırıldı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Eyüpsultan, Topçular, FerhatPaşa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yıkım aşamasında ve bağlantı noktaları kesilen binada boşta kalan tuğla duvar, fırtınanın etkisiyle yerinden koparak aşağıya düştü. Duvar parçaları park halindeki araçların üzerine düşerken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. İhbar üzerine polis ekipleri bölgeye geldi. Görgü tanıklarından Adem Kurtuluş, "Bağlantıların kesildiğini gördüm. 'Dikkat edin çünkü ben hergün bu yolu kullanıyorum' diye uyardım. En sonunda da korkulan başa geldi. Bağlantılar kesildiğinden duvar da boşa çıktı" diye konuştu.

'ÇEVRESİNDE ÖNLEM ALINMAMIŞ ŞEKİLDE YIKIM GERÇEKLEŞİYOR'

Zarar gören araç sahibinin ağabeyi Şeref Güney, "Olay saat 14.00'te oldu. Kardeşim beni aradı; kendisi aracı park edip camiiye gitmiş. Geldiğinde duvarın yıkıldığını söyledi. Bana haber verdi, ben de geldim. Onlar da şimdi karakola gittiler. Polis buraya geldi tutanak tutalım dediler tutmadılar. Şu an kendileri karakola gittiler. Biz burada yıkılmayla alakalı birşey görmedik. Yukarıdaki duvarın uçtuğunu gördük. Buradaki inşaat şu an yıkım aşamasında zaten. Çevresinde de hiçbir önlem alınmamış bir şekilde şu an bir yıkım gerçekleşiyor. Buradaki hem esnaf için yaşayan vatandaşlar için tehlike oluşturuyor. Çocuklar bu yoldan geçip okula gidiyorlar. Bu şekilde sıkıntı oluşuyor. Bunun bir önleminin alınması lazım. Şu anda mevcut bugün bir yıkım yok burada. Orada boşta kalan tuğladan bir duvar vardı. Rüzgar vurunca o tuğla olan bina aşağıya göçüp geliyor. Araçların üstüne düşüyor. Fırtınanın etkisiyle galiba düşüyor çünkü burada şu an hiçbir yıkım faaliyeti yok. Sadece fırtınanın etkisiyle duvar geldi, araçların üzerine düştü. Kardeşlerim karakolda bununla alakalı tutanak tutturmaya gittiler" dedi.

'BAĞLANTILAR KESİLDİĞİNDEN DOLAYI DUVARDA BOŞA ÇIKTI'

Olayı gören Adem Kurtuluş ise, "Buradan geçen yayaları uyardım. Çocuklu geçen aileler var, 'Duvar yıkılabilir' dedim. Bağlantıların kesildiğini gördüm. 'Dikkat edin çünkü ben hergün bu yolu kullanıyorum' diye uyardım. En sonunda da korkulan başa geldi. Büyük ihtimal hurdacılar almıştır, hurdacılara ihaleyle veriyorlar sanırım. Bağlantılar kesildiğinden duvar da boşa çıktı. En nihayetinde olan oldu. Ben bile buradan geçerken korkuyordum. Şu an büyük ihtimalle geri döneceğiz " diye konuştu.