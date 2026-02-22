Eyüpsultan'da 3 iş yerinde yangın
Eyüpsultan'ın Pirinçci Mahallesi'ndeki bir iş yerinde başlayan yangın, bitişik 2 iş yerine daha sıçradı. İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ve yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı