Haberler

Eyüpsultan'da 3 iş yerinde yangın

Eyüpsultan'da 3 iş yerinde yangın
Güncelleme:
Eyüpsultan'ın Pirinçci Mahallesi'ndeki bir iş yerinde başlayan yangın, bitişik 2 iş yerine daha sıçradı. İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ve yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Eyüpsultan, Pirinçci Mahallesi'nde bulunan iş yerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, bitişiğindeki 2 iş yerine daha sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

