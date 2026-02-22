Eyüpsultan'da 3 iş yerinde yangın

Eyüpsultan, Pirinçci Mahallesi'nde bulunan iş yerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, bitişiğindeki 2 iş yerine daha sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı