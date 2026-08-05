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Eyüpsultan'da korna krizi: 'Kafanı keserim' tehdidi kamerada

Eyüpsultan'da korna krizi: 'Kafanı keserim' tehdidi kamerada
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Eyüpsultan'da bir sürücü, korna çalınmasına sinirlenerek diğer aracın önünü kesti. Araçtan inen sürücü, 'Canım burnumda, kafanı keserim' diyerek tehdit etti. O anlar araç içi kamerasına yansıdı; saldırganı otomobildeki kadın yolcu sakinleştirdi.

Eyüpsultan'da iddiaya göre korna çalınmasına sinirlenen sürücü otomobiliyle diğer aracın önünü kesti. Araçtan inen saldırganın sürücüyü "Canım burnumda, kafanı keserim" diyerek tehdit ettiği anlar araç içi kamerasına yansıdı. Saldırgan sürücü otomobildeki kadın yolcu tarafından sakinleştirildi.

Olay, Eyüpsultan Silahtarağa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki bir sürücü, yan şeride taştığını öne sürdüğü başka bir sürücüyü korna çalarak uyardı. Uyarıya öfkelenen sürücü, otomobiliyle diğer aracın önünü keserek durdurdu. Araçtan inen sürücü ile diğer sürücü arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında sürücünün, "Neden artislik yapıyorsun? Derdin ne? Canım burnumda, senin kafanı keserim" diyerek tehditte bulunduğu duyuldu. Araçta yolcu olarak bulunan bir kadın ise sürücüyü sakinleştirmeye çalıştı. Yaşananlar araç içi kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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