Eyüpsultan'da bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı
Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesi'nde motosikletli iki şüpheli, bir tekel bayisine silahla ateş açtı. Saldırıda iş yeri çalışanı Yusuf A. elinden yaralanırken, polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Eyüpsultan'da bir tekel bayisine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.
Yeşilpınar Mahallesi Girne Caddesi'nde bulunan tekel bayisine gelen motosikletli 2 şüpheli, iş yerine silahla ateş açtı.
Saldırıda iş yerinde çalışan Yusuf A. (47) elinden yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok