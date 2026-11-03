Eyüpsultan'da su basan iş yerlerinin esnafı altyapı çalışmalarını sorumlu tuttu

Eyüpsultan'da dün akşam etkili olan sağanağın ardından bazı iş yerlerini ve bir apartmanı su basarken, esnaf su baskınının süren altyapı çalışmalarından kaynaklandığını iddia etti.

Kent genelinde dün akşam etkisini gösteren sağanak, ilçede de hayatı olumsuz etkiledi.

Eyüpsultan Bulvarı'nda bazı iş yerleri ve bir apartmanı su basarken, esnaf ve mahalle sakinleri, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin ( İski ) bölgede devam eden çalışmaları nedeniyle kanalizasyon suyunun binalara dolduğunu öne sürdü.

Esnaf, su baskınının ardından iş yerlerinde temizlik çalışması başlattı.

"600-700 bin liranın üzerinde zararımız var"

Esnaf İsmail Uzunlar, su baskınının sağanaktan değil, altyapı çalışmalarından kaynaklandığını iddia etti.

İş yerini kanalizasyon suyunun bastığını belirten Uzunlar, "Dükkanımızı görüyorsunuz. Perişan olduk. Bu nasıl temizlenecek? Bunun masrafını kim tazmin edecek? Bilmiyoruz, raporlar falan tutuldu ama artık elimizden ne geliyorsa hakkımızı arayacağız. Bu kaçıncı oluyor? Bu kazı başladığından beri ikinci oluyor. Yaklaşık 600-700 bin liranın üzerinde zararımız var." dedi.

Mahalle sakini Meriç Özsarıgül de yaklaşık bir aydır devam eden çalışmalar sırasında bölgedeki kanaldan apartmanlarına kanalizasyon suyu geldiğini ileri sürdü.

Su baskınının ardından ilgili kurumlara haber verdiklerini belirten Özsarıgül, apartmanın yaklaşık 1-1,5 metre su altında kaldığını, elektriklerin kesilmesi nedeniyle suyun tahliye edilemediğini söyledi.

Özsarıgül, "BEDAŞ elektriği kesti. Burası yaklaşık 1-1,5 metre su altındaydı. Daha sonrasında İSKİ geldi, suyu tahliye için araç getireceklerini söylediler. Bir araç getirdiler, elektrikliymiş. Apartmanda elektrik yok. Haliyle suyu çekemediler. Dün akşam saat 22.00'den beri elektriğimiz yok. Ara ara suyumuz gidip geliyor. Apartmanın içi kanalizasyon suyu dolu. Çocuklar var, bebekler var, benim eşim hamile. Hijyen konusunda da burası rezalet durumda. Biz kendimiz uğraşıyoruz sürekli." diye konuştu.

Kaynak: AA