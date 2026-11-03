Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Eyüpsultan'da su basan iş yerlerinin esnafı altyapı çalışmalarını sorumlu tuttu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eyüpsultan'da su basan iş yerlerinin esnafı altyapı çalışmalarını sorumlu tuttu Haber Videosunu İzle
Eyüpsultan'da su basan iş yerlerinin esnafı altyapı çalışmalarını sorumlu tuttu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eyüpsultan'da dün akşam etkili olan sağanağın ardından bazı iş yerleri ve bir apartmanı su bastı. Esnaf ve mahalle sakinleri su baskınının İSKİ'nin süren altyapı çalışmalarından kaynaklandığını iddia ederken, bir esnaf 600-700 bin liranın üzerinde zararı olduğunu belirtti.

Eyüpsultan'da dün akşam etkili olan sağanağın ardından bazı iş yerlerini ve bir apartmanı su basarken, esnaf su baskınının süren altyapı çalışmalarından kaynaklandığını iddia etti.

Kent genelinde dün akşam etkisini gösteren sağanak, ilçede de hayatı olumsuz etkiledi.

Eyüpsultan Bulvarı'nda bazı iş yerleri ve bir apartmanı su basarken, esnaf ve mahalle sakinleri, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin ( İski ) bölgede devam eden çalışmaları nedeniyle kanalizasyon suyunun binalara dolduğunu öne sürdü.

Esnaf, su baskınının ardından iş yerlerinde temizlik çalışması başlattı.

"600-700 bin liranın üzerinde zararımız var"

Esnaf İsmail Uzunlar, su baskınının sağanaktan değil, altyapı çalışmalarından kaynaklandığını iddia etti.

İş yerini kanalizasyon suyunun bastığını belirten Uzunlar, "Dükkanımızı görüyorsunuz. Perişan olduk. Bu nasıl temizlenecek? Bunun masrafını kim tazmin edecek? Bilmiyoruz, raporlar falan tutuldu ama artık elimizden ne geliyorsa hakkımızı arayacağız. Bu kaçıncı oluyor? Bu kazı başladığından beri ikinci oluyor. Yaklaşık 600-700 bin liranın üzerinde zararımız var." dedi.

Mahalle sakini Meriç Özsarıgül de yaklaşık bir aydır devam eden çalışmalar sırasında bölgedeki kanaldan apartmanlarına kanalizasyon suyu geldiğini ileri sürdü.

Su baskınının ardından ilgili kurumlara haber verdiklerini belirten Özsarıgül, apartmanın yaklaşık 1-1,5 metre su altında kaldığını, elektriklerin kesilmesi nedeniyle suyun tahliye edilemediğini söyledi.

Özsarıgül, "BEDAŞ elektriği kesti. Burası yaklaşık 1-1,5 metre su altındaydı. Daha sonrasında İSKİ geldi, suyu tahliye için araç getireceklerini söylediler. Bir araç getirdiler, elektrikliymiş. Apartmanda elektrik yok. Haliyle suyu çekemediler. Dün akşam saat 22.00'den beri elektriğimiz yok. Ara ara suyumuz gidip geliyor. Apartmanın içi kanalizasyon suyu dolu. Çocuklar var, bebekler var, benim eşim hamile. Hijyen konusunda da burası rezalet durumda. Biz kendimiz uğraşıyoruz sürekli." diye konuştu.

Kaynak: AA
İzmit'te restoranda yemek yiyip çay içtiler! 2 bin 800 liralık hesabı ödemeden kaçtılar

Yediler, içtiler! 2 bin 800 liralık hesabı ödemeden kaçtılar
Suçüstü yakalandılar! Kolay yoldan zengin olma hayali böyle bitti

Suçüstü yakalandılar! Kolay yoldan zengin olma hayali böyle bitti
Yıldız ismi duyurdular! Türk futbol tarihine geçecek rekor bonservis

Yıldız ismi duyurdular! Türk futbol tarihine geçecek rekor bonservis
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Teyzesini öldürüp cesedini ateşe veren İnci Çalışkan'ın yargılanması başladı! İddianameye göre cinayetten önce yapay zekaya sormuş

Teyzesini öldürmeden önce yapay zekaya sormuş! İşte o sorular
Sonu galibiyet olsun! Galatasaray-Stuttgart maçında muhtemel 11'ler belli oldu

Sonu galibiyet olsun! İşte dev maçın tüm detayları ve muhtemel 11'leri
Fenerbahçe'de Mehmet Ali Aydınlar sürprizi! Kritik görüşme kapıda

Bomba patlıyor! Mehmet Ali Aydınlar için harekete geçtiler
Özgür Özel'den Erdoğan'a emekli maaşı çağrısı: Gel, birlikte yapalım

Özel'den Erdoğan'a çağrı: Birlikte yapalım, iki elle oy vereceğiz
Çektiği video başına iş açan Ronaldo Jr.'dan yeni haber

Babasını tanımayan yok! Çektiği video başına iş açan isimden haber var
Fon soruşturmasında 6 kişiye gözaltı kararı! SPK’nın eski Başkan Vekili Usca da aralarında

Fon soruşturmasında 6 üst düzey isim hakkında gözaltı kararı
9 kişinin öldüğü uçak kazasında ünlü iş insanı ve ailesi çıktı

Uçak kazasında acı detay! Milyoner iş insanı ve ailesi de öldü