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Eyüpsultan'da silahlı saldırıda 2'si ağır 4 kişi yaralandı

Eyüpsultan'da silahlı saldırıda 2'si ağır 4 kişi yaralandı
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Eyüpsultan'da düzenlenen silahlı saldırıda 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Eyüpsultan'da düzenlenen silahlı saldırıda 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Güzeltepe Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki bir iş yerinin önüne gelen kimliği belirsiz motosikletli 2 kişi silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Bu arada çevredeki bir vatandaşın cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, saldırı sırasında olay yeri yakınında bulunanların panikle kaçışması yer aldı.

Kaynak: AA
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