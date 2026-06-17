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Eyüpsultan'da silahlı saldırıda 5 kişi yaralandı

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Eyüpsultan'da bir araçtan açılan ateş sonucu parkta oturan 5 kişi yaralandı. Saldırganlar kaçarken, kullanılan araç yakılmış halde bulundu. Polis soruşturması sürüyor.

Eyüpsultan'da bir araçtan kimliği belirsiz şüphelilerce açılan ateş sonucu parkın önünde oturan 5 kişi yaralandı.

Karadolap Mahallesi Belgin Sokak'a araçla gelen kimliği belirsiz şüpheliler silahla ateş açtıktan sonra kaçtı.

Açılan ateş sonucu Veysel Karani Parkı'nın önünde oturan B.S, (16), K.G (18), K.D (20), M.E.O (19) ve B.A (15) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan B.S, K.G ve B.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis, çevredeki 2 araca da kurşun isabet ettiğini belirledi.

Polis ekiplerince şüphelilerin yakalanmasına yönelik başlatılan çalışma sürüyor.

Öte yandan, silahla ateş açılan aracın Kemerburgaz Kent Ormanı girişinde yakılmış ve terk edilmiş halde bulunduğu öğrenildi.

Yapılan incelemede, olayda kullanılan aracın plakasının sahte olduğu, aynı plakaya ait aracın Bağcılar'da bir otoparkta park halinde bulunduğu ve sahibinin olaydan bilgisinin olmadığı tespit edildi.

Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok
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