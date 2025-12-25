Haberler

Eyüpsultan'da seyir halindeki otomobil yandı

Güncelleme:
Beylerbeyi Caddesi'nde seyir halindeki otomobilden çıkan duman sonrası sürücü aracı durdurarak indi. Alevler kısa sürede aracı sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Eyüpsultan'da seyir halindeyken yanan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Beylerbeyi Caddesi Edirne istikametinde seyir halindeki otomobilden dumanların çıktığını fark eden sürücüsü, aracı sağa çekerek aşağı indi.

Bir süre sonra yanmaya başlayan otomobilin her tarafını alevler sardı.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Haberler.com
