İstanbul Havalimanı Yolunda Otomobil Alev Alev Yandı

EYÜPSULTAN İstanbul Havalimanı yolunda seyir halindeki otomobilden yükselen alevler kısa sürede büyüyerek aracı sardı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 18.30 sıralarında Göktürk İstanbul Havalimanı yolunda meydana geldi. Seyir halindeki otomobilden henüz bilinmeyen bir nedenle dumanların çıktığını gören sürücü, aracını emniyet şeridine çekti. Otomobilden yükselen alevler kısa sürede büyüyerek aracı sardı. Çevredeki kişilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, otomobil ise kullanılamaz hale geldi. Aracın alev alev yandığı anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı