Haberler

İstanbul Havalimanı Yolunda Otomobil Alev Alev Yandı

İstanbul Havalimanı Yolunda Otomobil Alev Alev Yandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eyüpsultan'da seyir halindeki bir otomobilde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Sürücü aracını emniyet şeridine çekti, ancak alevler kısa sürede aracı sardı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü, otomobil kullanılamaz hale geldi.

EYÜPSULTAN İstanbul Havalimanı yolunda seyir halindeki otomobilden yükselen alevler kısa sürede büyüyerek aracı sardı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 18.30 sıralarında Göktürk İstanbul Havalimanı yolunda meydana geldi. Seyir halindeki otomobilden henüz bilinmeyen bir nedenle dumanların çıktığını gören sürücü, aracını emniyet şeridine çekti. Otomobilden yükselen alevler kısa sürede büyüyerek aracı sardı. Çevredeki kişilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, otomobil ise kullanılamaz hale geldi. Aracın alev alev yandığı anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kabine, Ahlat'ta toplandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya sert uyarı

Erdoğan, Netanyahu'yu üstüne basa basa uyardı: Fırsat vermeyeceğiz
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahlat'taki programa damga vuran İsrail sözleri

Kullandığı ifadeler de mesajı verdiği yer de İsrail'i titretecek

Cem Küçük soruşturmasında 'sahte Forbes haberi' detayı! Özyurt'tan 115 bin TL gelmiş

"Forbes'a çıktı" dediği isimden gelen paraya bakın
Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili çok konuşulacak iddia: İlaçla bayıltıp...

Rojin'in avukatı vahim iddiayı ilk kez dillendirdi: Raporda var
Ahmet Çakar, Abdülkerim Durmaz'ı tokatladı

Koca koca adamların yaptığına bakın
Ermenistan’da eski Cumhurbaşkanı Koçaryan ve oğlu gözaltında

Ülkenin eski cumhurbaşkanı ve oğlu gözaltında: Suçlamalar çok ağır
Video çekip aldığı maaşa isyan etti

Video çekip aldığı maaşa isyan etti
İBB Davası'nda kritik ifade: 5 milyon Euro rüşvet istendi, vermeyince ceza kesildi

"5 milyon Euro rüşvet istendi, vermeyince..."