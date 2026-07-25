Eyüpsultan'da servis aracı bariyerlere çarptı: 3 yaralı
EYÜPSULTAN Hasdal-Kemerburgaz Yolu'nda İstanbul Havalimanı'na personel taşıyan servis aracı, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.
EYÜPSULTAN Hasdal- Kemerburgaz Yolu'nda İstanbul Havalimanı'na personel taşıyan servis aracı, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada 3 personel hafif yaralandı.
Kaza, saat 15.05 sıralarında Hasdal-Kemerburgaz Yolu üzerinde İstanbul Havalimanı istikametinde meydana geldi. İstanbul Havalimanı personelini taşıyan 34 LZJ 147 plakalı servis aracı, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan 3 personel, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Sultangazi Haseki Hastanesi'ne kaldırıldı.