Eyüpsultan'da Plastik Deposunda Yangın Çıktı

Eyüpsultan'da, 4 katlı bir iş yerinin plastik deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Rami Kışla Caddesi'nde bulunan 4 katlı iş yerinin giriş katındaki plastik deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Çevrede güvenlik önlemi alınırken itfaiye ekiplerince yangına müdahale ediliyor.