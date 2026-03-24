Eyüpsultan'da binanın 3'üncü katından düşen kadın hayatını kaybetti

Eyüpsultan'da 4 katlı bir binanın 3'üncü katından düşen kadın, olay yerinde hayatını kaybetti. Polisin incelemeleri devam ediyor.

Eyüpsultan'da 4 katlı binanın 3'üncü katındaki dairenin penceresinden düşen kadın hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olay, sabah saatlerinde Çırçır Mahallesi Dönmez Sokak'ta meydana geldi. 4 katlı binanın 3'üncü katındaki dairenin penceresinden henüz bilinmeyen bir nedenle beton zemine düşen kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kadının cenazesi olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
