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Eyüpsultan'da parkta silahlı çatışma: 5 yaralı

Eyüpsultan'da parkta silahlı çatışma: 5 yaralı
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Eyüpsultan Karadolap Mahallesi'ndeki bir parkta iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan silahlı çatışmada 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

EYÜPSULTAN Karadolap Mahallesi'ndeki bir parkta iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle silahlı çatışma çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda 5 kişinin yaralandığı öğrenildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, ekiplerin incelemeleri ise sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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