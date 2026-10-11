Eyüpsultan'da park halindeki hafif ticari araç yandı, araç kullanılamaz hale geldi

Eyüpsultan'da park halindeki hafif ticari araç yandı, araç kullanılamaz hale geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eyüpsultan Basmacı Abdi Efendi Sokak'ta park halindeki hafif ticari araçta yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi, o anlar cep telefonuyla görüntülendi.
Eyüpsultan'da park halindeyken yanan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.
Basmacı Abdi Efendi Sokak'ta park halinde bulunan hafif ticari araçta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler aracın tamamını sardı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.
Aracın yandığı anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kaynak: AA