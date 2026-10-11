Haberler

Eyüpsultan'da park halindeki hafif ticari araç yandı, araç kullanılamaz hale geldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eyüpsultan Basmacı Abdi Efendi Sokak'ta park halindeki hafif ticari araçta yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi, o anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Eyüpsultan'da park halindeyken yanan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

Basmacı Abdi Efendi Sokak'ta park halinde bulunan hafif ticari araçta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler aracın tamamını sardı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Aracın yandığı anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: AA
Bu haber 65 sitede yayınlandı.
Zelenski'den Trump'ın ateşkes açıklamasına yanıt: Haberim yok!

Ateşkesten onun haberi yok: Ne zaman başlayacağını bize de bildirin!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nihat Kahveci'den A Milli Takım'a sürpriz hoca önerisi

Nihat Kahveci'den A Milli Takım'a sürpriz hoca önerisi
Merih Demiral'den saldırılara tepki: Suudi Arabistan benim ikinci evim

Merih'den terör saldırılarına tepki: Burası benim ikinci evim
Konyaspor ile RAMS Başakşehir berabere kaldı

Konyaspor ile RAMS Başakşehir birbirine güç geçiremedi! İşte skor
İlkay Gündoğan, Galatasaray'daki geleceğini açıkladı

Galatasaray'daki geleceğini resmen açıkladı
Çağatay Ulusoy’dan Bulgaristan’daki köyüne ziyaret

Ünlü oyuncu babasının köyüne gitti! Hemşehrileriyle poz verdi
Şarkı sözleri nedeniyle gözaltına alınan Rapçi Lvbel C5 hakkında karar: Edebiyat eğitimi şartı getirildi

Şarkı sözleri başına dert oldu: Ünlü rapçiye verilen ceza bomba

İkiz gibiler! Eren Elmalı ve Carlos Alcaraz arasında dikkat çeken benzerlik

Görenleri hayrete düşürdüler!