Haberler

Eyüpsultan'da kazı çalışması sırasında havan topu mermisi olduğu değerlendirilen mühimmat bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

EYÜPSULTAN'da doğal gaz kazı çalışması yapan İGDAŞ ekipleri havan topu mermisi olduğu değerlendirilen bir mühimmat buldu. Olay yerine gelen polislerin incelemelerinin ardından mühimmat muhafaza altına alındı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Akşemsettin Mahallesi 1. Güven Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta doğal gaz kazı çalışması gerçekleştiren İGDAŞ ekipleri havan topu mermisi olduğu değerlendirilen metal bir mühimmat buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve bomba imha ekipleri geldi.

HAVAN TOPU MERMİSİ OLDUĞU BELİRLENDİ

Polis ekiplerinin çalışmalarında, bulunan mühimmatın havan topu mermisi olduğu tespit edildi. Sokakta alınan geniş güvenlik önlemlerinin ardından olay yeri inceleme ve bomba imha ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde havan topu mermisi muhafaza altına alındı.

'BOMBAYA BENZER BİR HALİ VARMIŞ'

Mahallede yaşayan Çetin Uzun, "Burada doğal gaz çalışması yapılıyordu. Çalışma yapılırken arkadaşlar bir metal parçasına rastlıyorlar. Arkadaşlar bundan da şüpheleniyorlar bombaya benzer bir hali varmış dolayısıyla polis ekiplerine haber veriyorlar. Olay yerine ekipler geliyor, bunun eski zamandan kalma yaklaşık bir 100 yıl kadar eski tarihten kalma bir havan mermisine benzer bir patlayıcı olduğunu söylüyorlar. Bomba imha ekipleri geldi ve imha edip yanlarına alıp götürdüler" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

