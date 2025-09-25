Haberler

Eyüpsultan'da Kamyonet Çarpışması: 1 Ölü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuzey Marmara Otoyolu'nda iki kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi. Olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.

Eyüpsultan'da iki kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

Kuzey Marmara Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametinde 34 KM 5662 plakalı kamyonet ile 34 US 4302 plakalı kamyonet, Odayeri mevkisinde çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan 34 KM 5662 plakalı kamyonetin sürücüsü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kazada ağır yaralanan sürücü, ??????ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sürücünün, müdahaleye rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanırken, belediye ekipleri dökülen yakıt nedeniyle yolda kumlama çalışması yaptı.

Araçların yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Kaynak: AA / İlyas Kaçar - Güncel
Çocuklara su veren askerler ihraç mı edildi? MSB'den tartışılan iddiaya yanıt

"Çocuklara su veren askerler ihraç edildi" iddiasına yanıt
Son 1 haftadır kuyumcuların yolunu aşındıranlara kötü haber

Son 1 haftadır kuyumcuların yolunu aşındıranlara kötü haber
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gece enerji patlaması! Aleyna Tilki 9 saat yürüyüş yaptığını açıkladı

Tilki'nin sıra dışı alışkanlığı: Gece başlıyor, sabah bitiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.