Eyüpsultan'da Kamyonet Çarpışması: 1 Ölü
Kuzey Marmara Otoyolu'nda iki kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi. Olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.
Eyüpsultan'da iki kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.
Kuzey Marmara Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametinde 34 KM 5662 plakalı kamyonet ile 34 US 4302 plakalı kamyonet, Odayeri mevkisinde çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan 34 KM 5662 plakalı kamyonetin sürücüsü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı.
Kazada ağır yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Sürücünün, müdahaleye rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.
Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanırken, belediye ekipleri dökülen yakıt nedeniyle yolda kumlama çalışması yaptı.
Araçların yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.