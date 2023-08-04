Eyüpsultan'da Kafa Kafaya Çarpışan Otomobillerde Yaralılar Var

EYÜPSULTAN'da, karşı yönlerde ilerleyen iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri kurtarılırken beraberinde bulunan 2 arkadaşı ise yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Eski Kemerburgaz Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 34 SB 4640 ve 68 FK 143 plakalı otomobiller henüz bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 68 FK 143 plakalı otomobilin sürücüsü bulunduğu yerde sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücülerinin haber vermesi üzerine kazaya yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin çalışması sonucu sürücü yaralı olarak sıkıştığı yerden kurtarıldı. Kazada, sürücü ile beraber aynı otomobilde bulunan arkadaşları İsmail D. ve Halit V.'nin de yaralandığı öğrenildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Meydana gelen kazada, ismi öğrenilemeyen 34 SB 4640 plakalı otomobilin sürücüsü yaralanmazken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.