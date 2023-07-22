Eyüpsultan'da Hasdal ve Kemerburgaz'da Yangın Çıktı
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Eyüpsultan'da Hasdal ve Kemerburgaz'da iki farklı ağaçlık alanda yangın çıktı. İlk yangın Hasdal'daki askeri alanda çıktı ve kısa sürede kontrol altına alındı. Aynı saatlerde Pirinççi yolu üzerindeki ağaçlık alan da yangınla karşılaştı, ancak itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü.
İlk yangın saat 15.30 sıralarında Hasdal'daki askeri alan içinde çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Yangının kısa sürede kontrol altına alındığı belirtildi. Aynı saatlerde Pirinççi yolu üzerindeki ağaçlık alan da yandı.Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. Ekiplerin müdahalesi sonrası alevler büyümeden söndürüldü.- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel