Eyüpsultan'da Hasdal ve Kemerburgaz'da Yangın Çıktı

Eyüpsultan'da Hasdal ve Kemerburgaz'da iki farklı ağaçlık alanda yangın çıktı. İlk yangın Hasdal'daki askeri alanda çıktı ve kısa sürede kontrol altına alındı. Aynı saatlerde Pirinççi yolu üzerindeki ağaçlık alanda da yangın çıktı, ancak itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü.