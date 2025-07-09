Eyüpsultan'da Hafriyat Kamyonu Kaza Yaptı, Uzun Araç Kuyrukları Oluştu

Eyüpsultan'da Hafriyat Kamyonu Kaza Yaptı, Uzun Araç Kuyrukları Oluştu
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Hasdal-Okmeydanı Bağlantı Yolu'nda bir hafriyat kamyonu bariyerlere çarparak kupasını ters döndürdü. Kaza sonucu yol trafiğe kapandı ve uzun araç kuyrukları oluştu.

Eyüpsultan'da bariyerlere çarparak kupası ters dönen hafriyat kamyonu nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Hasdal- Okmeydanı Bağlantı Yolu'nda ilerleyen hafriyat kamyonu, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kamyonun kupası ters dönerken, yolun Okmeydanı yönü ulaşıma kapandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu kamyonun kupası düzeltilerek yol trafiğe açıldı.

Kaza nedeniyle Hasdal-Okmeydanı Bağlantı Yolu'nda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaynak: AA / Hamdi Dindirek - Güncel
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