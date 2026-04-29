Eyüpsultan'da hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı

EYÜPSULTAN'da yol ayrımına giren seyir halindeki hafif ticari araca, arkadan gelen minibüs çarptı. Kazada yaralanan 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Hasdal-Kemerburgaz Yolu İstanbul Havalimanı istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki 34 MMB 914 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü yol ayrımına girmek için sağa manevra yaptı. Bunun üzerine arkadan gelen 34 EGY 295 plakalı minibüs hafif ticari araca çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri kazada hafif ticari aracın içinde sıkışan kişiyi bulunduğu yerden kurtardı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandığı belirlenen 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda araç yoğunluğu oluşurken, araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri ise temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı