Eyüpsultan'da fırın bacasından çatıya sıçrayan yangın söndürüldü

EYÜPSULTAN'da 4 katlı binanın giriş katındaki ekmek fırınının bacasından yükselen alevler kısa sürede büyüyerek çatıya sıçradı. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Karadolap Mahallesi Vardar Bulvarı'nda çıktı. 4 katlı binanın giriş katındaki ekmek fırınının bacasından bilinmeyen bir nedenle yükselen alevler kısa sürede büyüyerek çatıya sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. İtfaiye yangını söndürürken, polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı