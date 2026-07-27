Haberler

Eyüpsultan'da fırın bacasından çatıya sıçrayan yangın söndürüldü

Eyüpsultan'da fırın bacasından çatıya sıçrayan yangın söndürüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

EYÜPSULTAN’da 4 katlı binanın giriş katındaki ekmek fırınının bacasından yükselen alevler kısa sürede büyüyerek çatıya sıçradı.

EYÜPSULTAN'da 4 katlı binanın giriş katındaki ekmek fırınının bacasından yükselen alevler kısa sürede büyüyerek çatıya sıçradı. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Karadolap Mahallesi Vardar Bulvarı'nda çıktı. 4 katlı binanın giriş katındaki ekmek fırınının bacasından bilinmeyen bir nedenle yükselen alevler kısa sürede büyüyerek çatıya sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. İtfaiye yangını söndürürken, polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump'tan İran'a 'askeri harekat' tehdidi

Çok az süre tanıdı! Trump, büyük askeri harekata hazırlanıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sahnede yatağa götürdüğü genç kızdan ünlü isme büyük şok: S.ks mi yapsaydım

Sahnede yatağa götürdüğü genç kızdan ünlü isme büyük şok

Gözaltındaki fenomen Mesut Can Tomay hakkında karar verildi

Gözaltındaki fenomen Mesut Can Tomay hakkında karar verildi
Araç sahiplerine güzel haber! Rakam da hatırı sayılacak cinsten

Araç sahiplerine güzel haber! Rakam da hatırı sayılacak cinsten

Irak Başbakanı Zeydi yarın Türkiye'ye geliyor

Önce Beyaz Saray, sonra İran! Şimdi de Türkiye'ye geliyor
Yasa dışı bahis operasyonunda 231 milyon liralık vurgun ortaya çıkarıldı

Rakam dudak uçuklattı: Milyonlarla yakalanan bahisçilere darbe
Sopa ve bıçakla kovaladıkları adam canını kurtarmak için perde dükkanına dalınca ortalık karıştı

Müşteri beklerken hayatının şokunu yaşadı! Ortalık savaş alanına döndü
Bu kıyafetle dans etti, tüm sahil başına toplandı

Bu kıyafetle dans etti, tüm sahil başına toplandı