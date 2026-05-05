Eyüpsultan'da adak kurban satış merkezinde çıkan yangında 1 kişi öldü

Güncelleme:
Eyüpsultan'da adak kurban satış merkezinde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybederken, olayla ilgili iş yerinin bekçisi gözaltına alındı.

Vardar Bulvarı Acun Sokak'ta bulunan bir adak kurban satış merkezinde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, iş yerinde bulunan Bekir Yazıcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

İnceleme yapan ekipler, yangının çıktığı alanda bir tabanca ele geçirdi. Silah, balistik inceleme yapılmak üzere muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili iş yerinin bekçisi T.S. gözaltına alındı. T.S'nin emniyetteki ifadesinde, iş yeri sahibinin akrabası olan Yazıcı'nın burada alkol kullandığını, kendisinin de bu sırada markete gittiğini, döndüğünde yangını fark edip müdahalede bulunduğunu söylediği öğrenildi.

Çeşitli suçlardan kaydı olduğu anlaşılan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Ahmet Cemil Yeşilmen
