Eyüpsultan'da 2 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Eyüpsultan'da 2 hafif ticari aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Hasdal Kemerburgaz Yolu İstanbul Havalimanı istikametinde aynı yönde seyreden 34 MMB 914 plakalı hafif ticari araç ile 34 EGY 295 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
Kazada, araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kaynak: AA / Ferhat Yasak