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Eyüpsultan Camisi'nde kavgayı ayırmak isteyen şüpheli havaya 4 el ateş etti

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Eyüpsultan Camisi'nde kavgayı ayırmak isteyen şüpheli havaya 4 el ateş etti
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Eyüpsultan Camisi'nde silahla ateş açılması olayına ilişkin 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Camide ibadet sırasında çıkan kavgada bir şüphelinin ruhsatlı silahıyla havaya 4 el ateş ettiği belirlendi, olayda yaralanan olmadı.

Eyüpsultan Camisi'nde silahla ateş açılmasına ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Eyüpsultan Camisi'nde silahla ateş açılması olayına ilişkin çalışma yaptı.

Yapılan çalışmada, camide ibadetin devam ettiği sırada S.A. (38) ile A.M.Ç. (41) arasında kavga çıktığı belirlendi.

Olayın büyümesi üzerine A.M.Ç'nin kavgayı ayırmak için üzerinde bulunan ruhsatlı silahını çıkararak havaya 4 el ateş ettiği tespit edildi.

Polis ekipleri, olaya müdahale ederek şüphelileri gözaltına aldı.

Yapılan incelemede, olayda herhangi bir yaralının bulunmadığı belirlendi.

Polisin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

Olay sırasında caminin yakınında bulunan İbrahim Burak, gazetecilere yaptığı açıklamada, dışarıda çay içtikleri sırada silah sesi duyduklarını belirterek, içeri gittiklerinde bağrışmaları gördüklerini söyledi.

Bu sırada şüphelinin ateş açtığını anladıklarını aktaran Burak, polis ekiplerinin 2 kişiyi gözaltına aldığını belirtti.

Kaynak: AA
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