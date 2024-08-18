Eypio ve Zara, 32. Ayçiçeği Festivalinde Sahne Aldı
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde düzenlenen 32. Ayçiçeği Festivalinde Eypio ve Zara konser verdi. Hayrabolu Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte vatandaşlar, sanatçılara eşlik etti. Festivalde insanlar doyasıya eğlendi.
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde düzenlenen 32. Ayçiçeği Festivalinde Eypio ve Zara sahne aldı.
Hayrabolu Belediyesince Aydınevler Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte Eypio ve Zara konser verdi.
Programda ilk olarak Eypio sahne aldı. Daha sonra sanatçı Zara, sevilen şarkılarını seslendirdi.
Vatandaşlar, zaman zaman şarkılara eşlik etti.
Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu, konser sonunda sanatçılara çiçek verdi.
Başoğlu, 32. Ayçiçeği Festivalinde insanların doyasıya eğlendiğini belirterek, sahne alan sanatçılara teşekkür etti.