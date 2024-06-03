Eynesil Halk Eğitim Merkezi'nden Yıl Sonu Sergisi
Eynesil Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Çorapçılar köyünde düzenlenen kursta hazırlanan ürünlerin yer aldığı yıl sonu sergisi açıldı. Serginin açılışını Eynesil Kaymakam Erkut Pamuk ve Eynesil Belediye Başkanı Barış Güdük yaptı. Kaymakam Pamuk, Halk Eğitim Merkezine gösterilen ilgiden memnuniyetini dile getirerek emeği geçenlere teşekkür etti.
Eynesil Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce Çorapçılar köyünde düzenlenen kursta hazırlanan ürünlerin yer aldığı yıl sonu sergisi açıldı.
Köyde gerçekleştirilen serginin açılışını Eynesil Kaymakam Erkut Pamuk ve Eynesil Belediye Başkanı Barış Güdük yaptı.
Kaymakamı Erkut Pamuk, Halk Eğitim Merkezine gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Emeği geçenlere teşekkür eden Pamuk, "Kursiyerlerimiz usta öğreticimizle çok güzel eserler ortaya koymuşlar." dedi.