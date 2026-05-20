Eynesil'de Çevre ve Değerler Projesi Yıl Sonu Şenliği

Giresun'un Eynesil ilçesinde, "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi" kapsamında yıl sonu şenliği gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında öğrenciler için çeşitli etkinlikler hazırlandı.

Merkez Eski Cami'de Kur'an-ı Kerim tilaveti ila başlayan etkinlikte cami adabı, caminin kültürdeki yeri ve manevi değerler konusunda bilgilendirme yapıldı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Kapalı Spor Salonu'nda devam eden etkinlikte öğrencileri arasında dart, halat çekme çuval ve yumurta taşıma yarışmaları ile mendil kapma oyunu, taş boyama sergisi ve ebru etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinliğe Kaymakam Erkut Pamuk da katıldı.

İşitme engelli öğrenciler yararına kermes

İlçede Dünya Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında Giresun İşitme Engelliler İlkokulu ve Ortaokulu yararına kermes gerçekleştirildi.

?Şehit Şahin Abanoz Parkı'nda düzenlenen etkinliğe Eynesil Kaymakamı Erkut Pamuk, Belediye Başkanı Barış Güdük, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Hakkı Güven, okul müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

?Kermeste, okulun öğretmenleri ve destek veren ailelerin evlerinde özenle hazırladığı çeşitli yiyecekler ve el emeği ürünler kurulan stantlarda vatandaşların beğenisine sunuldu.

Ayrıca, Okulun Görsel Sanatlar Öğretmeni Nilgün Öztürk Karkaç'ın hazırladığı ve yapımında emeği bulunan resimler de sergilenerek satışa çıkarıldı.

Okul Müdürü Mehmet Uzun, kermesten elde edilecek gelirin doğrudan okulun ihtiyaçları doğrultusunda kullanılacağını belirtti.