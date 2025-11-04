Haberler

Eynesil'de Çiftçilere Tarım Kireci Tedarik Edildi

Güncelleme:
Giresun'un Eynesil ilçesinde, 90 çiftçiye 27 bin 500 kilo tarım kireci teslim edildi. Ziraat mühendisleri, tarım kirecinin topraktaki pH değerini yükseltmek için kullanılmasını öneriyor.

Giresun'un Eynesil ilçesinde çiftçilere tarım kireci tedarik edildi.

İlçe Ziraat Odası Başkanı Orhan Musaoğlu, gazetecilere, talep üzerine 90 çiftçiye belirli bir ücret karşılığında 27 bin 500 kilo tarım kireci teslim ettiklerini söyledi.

Oda bünyesinde görev yapan ziraat mühendisi Halit Hamza Çırak ise topraktaki pH değerini yükseltmek için 15 Kasım'dan itibaren tarım kireci kullanılması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: AA / Ahmet Ceylan - Güncel
