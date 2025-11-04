Eynesil'de Çiftçilere Tarım Kireci Tedarik Edildi

Giresun'un Eynesil ilçesinde çiftçilere tarım kireci tedarik edildi.

İlçe Ziraat Odası Başkanı Orhan Musaoğlu, gazetecilere, talep üzerine 90 çiftçiye belirli bir ücret karşılığında 27 bin 500 kilo tarım kireci teslim ettiklerini söyledi.

Oda bünyesinde görev yapan ziraat mühendisi Halit Hamza Çırak ise topraktaki pH değerini yükseltmek için 15 Kasım'dan itibaren tarım kireci kullanılması gerektiğini ifade etti.