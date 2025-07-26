Eymir Gölü'nde Yangın: Havadan ve Karadan Müdahele Ediliyor

1 UÇAK VE 5 HELİKOPTERLE MÜDAHALE

Eymir Gölü çevresindeki ormanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. İtfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekipleri karadan alevleri kontrol altına almaya çalışırken havadan da 1 uçak ve 5 helikopterle alevlere müdahale ediliyor.