Eymir Gölü'nde Yangın: Havadan ve Karadan Müdahele Ediliyor
Eymir Gölü çevresindeki ormanda çıkan yangına, itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra havadan 1 uçak ve 5 helikopterle müdahale ediliyor.
1 UÇAK VE 5 HELİKOPTERLE MÜDAHALE
Eymir Gölü çevresindeki ormanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. İtfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekipleri karadan alevleri kontrol altına almaya çalışırken havadan da 1 uçak ve 5 helikopterle alevlere müdahale ediliyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel