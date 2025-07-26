Eymir Gölü Çevresinde Orman Yangını: Tahliye ve Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor

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Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Eymir Gölü çevresindeki ormanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. İtfaiye ve orman ekipleri yangına müdahale ederken, civardaki siviller tahliye edildi.

ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde Eymir Gölü çevresindeki ormanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ediyor.

Gölbaşı'nda Eymir Gölü çevresindeki ormanda öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Karadan söndürme çalışmaları sürerken helikopter de havadan alevlere müdahale etti. Öte yandan Ankara Valiliği tarafından Eymir Gölü çevresindeki alanlarda bulunan sivillerin tahliyesi için güvenlik güçlerine talimat verildi. Ankara Valisi Vasip Şahin, alandaki bütün siviller, piknik ve yürüyüş için gelenlerin tahliye edildiğini söyledi. Ekiplerin söndürme ve tahliye çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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