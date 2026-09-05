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Eylül ayında yaşlı ve engelli aylıkları için 9,3 milyar lira ödendi

Eylül ayında yaşlı ve engelli aylıkları için 9,3 milyar lira ödendi
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, eylül ayında 5,3 milyar lira yaşlı aylığı ve 4 milyar lira engelli aylığı olmak üzere toplam 9,3 milyar lira tutarındaki ödemelerin hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmaya başlandığını açıkladı.

(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş,  "Eylül ayında 5,3 milyar lira yaşlı aylığı ve 4 milyar lira engelli aylığı olmak üzere toplam 9,3 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladık" ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, eylül ayı içerisinde toplam 9,3 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmaya başlandığını bildirdi.

Bakan Göktaş, eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata kadar her alanda yaşlı ve engelli vatandaşların yanında olduklarını, hizmetleri insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürüttüklerini kaydetti.

Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirmeyi sürdürdüklerini aktaran Göktaş, "Bu doğrultuda Eylül ayında 5,3 milyar lira tutarında yaşlı aylığı ve 4 milyar lira tutarında engelli aylığı olmak üzere toplam 9,3 milyar lira yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırmaya başladık. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" açıklamasını yaptı.

Kaynak: ANKA
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