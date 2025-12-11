Çanakkale'de Dünya İnsan Hakları Günü kutlandı
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Evreşe beldesinde 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü kutlandı.
Evreşe Belediyesi Kültür Merkezi Salonu'nda düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Program öğrencilerin hazırladığı konuşmalar, sunumlar ve etkinliklerle devam etti.
Etkinliğe Gelibolu Kaymakamı Cihat Koç, Evreşe Belediye Başkanı Hakkı Uysal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Aydın, öğretmenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.
Kaynak: AA / Doğan Zelova - Güncel