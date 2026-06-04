Zonguldak'ta "evlilik vaadiyle" dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı.

Kentte yaşayan bir kişi, evlilik ve para kazanma vaadiyle yaklaşık 10 milyon lira dolandırıldığını belirterek İl Emniyet Müdürlüğüne şikayette bulundu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda şüpheliler S.G. (36) ve B.M. (46) yakalandı. Şüphelilerin cep telefonlarına el konuldu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheliye adli kontrol hükümleri uygulandı.