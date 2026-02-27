Haberler

Esenler'de eşine silahla saldırdı; polisleri görünce kendini vurdu

Esenler'de bir evli çift arasında çıkan tartışmada, eşi Z.Ö'yü odaya kilitleyen T.Ö, kapıya ateş etti. Polisin gelmesiyle birlikte T.Ö. kendini vurarak intihar etti.

ESENLER'de evli çift arasında çıkan tartışmada eşi Z.Ö (52)'yü evlerindeki odaya kilitleyen T.Ö(50)., yanındaki silahla eşinin odasının kapısına 2 el ateş etti. Silah seslerinin duyulması üzerine adrese gelen polis ekiplerini gören T.Ö.'nün 'Ben teslim olmam' diyerek kendini vurduğu öğrenildi. Olay yerinde hayatını kaybeden T.Ö.'nün cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Birlik Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, T.Ö. ile eşi Z.Ö arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın ardından T.Ö., eşini önce evlerindeki odaya kilitledi, ardından odanın kapısına silahla 2 el ateş etti. Çevredekilerin silah seslerini duyması üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

POLİSLERİ GÖRÜNCE 'BEN TESLİM OLMAM' DİYEREK KENDİNİ VURDU

Bu sırada olay yerine gelen polisleri gören silahlı koca T.Ö.'nün 'Ben teslim olmam' diyerek kendini vurduğu öğrenildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda T.Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Öte yandan Z.Ö. ise ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

'KENDİNİ VURMUŞ'

Mahallede yaşayan Havva H., "Komşu kendini vurmuş dediler. Önce eşine sıkmış, sonrada kadın kendini odaya kilitlemiş eşi vurmasın diye. Polisler kapıyı açmadan kendini vurmuş" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
