Evlerinde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda evlerinde uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Yeşil Mahalle'deki 2 evde uyuşturucu satıldığını belirledi. Evleri bir süre teknik ve fiziki takibe alan polis, eş zamanlı düzenlediği operasyonda 25 gram eroin, 12 gram metamfetamin ve 1 hassas terazi ele geçirdi. Şüpheliler Tarık Dinçtürk (38) ve Ayşegül Budak (26) gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.