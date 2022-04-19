Evlerinde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Haberler

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Evlerinde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Demirören Haber Ajansı - Bahattin Albayrak - Güncel
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Evlerinde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda evlerinde uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi tutuklandı.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda evlerinde uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Yeşil Mahalle'deki 2 evde uyuşturucu satıldığını belirledi. Evleri bir süre teknik ve fiziki takibe alan polis, eş zamanlı düzenlediği operasyonda 25 gram eroin, 12 gram metamfetamin ve 1 hassas terazi ele geçirdi. Şüpheliler Tarık Dinçtürk (38) ve Ayşegül Budak (26) gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Evlerinde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Güncel

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Nazilli, Güncel, Haberler

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