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Evlerden hırsızlık yapan 3 kadın, kamera görüntülerinden tespit edilip yakalandı

Evlerden hırsızlık yapan 3 kadın, kamera görüntülerinden tespit edilip yakalandı

Tunceli'de metal aletlerle kapıların dillerini düşürüp girdikleri evlerden değerli eşyaları çalan 3 kadın, kamera görüntülerinden tespit edilip başka bir daireden hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı. Çok sayıda suça karıştıkları belirlenen şüpheliler tutuklandı.

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Kentte, evlerden hırsızlık olaylarının artması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği tarafından özel ekip kuruldu. Çalışmalar sürerken Moğultay Mahallesi'ndeki bir apartman dairesine kapı dilini düşürüp giren şüphelilerin hırsızlık yaptığı belirlendi.

Evlerden hırsızlık yapan 3 kadın, kamera görüntülerinden tespit edilip yakalandı

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Ekiplerin, saatler süren güvenlik kamerası taramalarında şüphelilerin 3 kadın olduğu, il dışından kente gelip, günübirlik hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Polis ekipleri 3 şüpheliyi, başka daireden hırsızlık yaparken suçüstü yakalayıp gözaltına aldı.

Evlerden hırsızlık yapan 3 kadın, kamera görüntülerinden tespit edilip yakalandı

TUTUKLANDILAR

Hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan Yıldırım - Güncel

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