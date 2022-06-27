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Evlendiğine pişman ettiler, damadı yumurtaya ve una buladılar

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Evlendiğine pişman ettiler, damadı yumurtaya ve una buladılar

Trabzon Araklı ilçesinde genç çiftin hayatlarını birleştirdiği düğünde damadı, arkadaşları ve akrabaları yumurtaya ve una buladı.

Trabzon Araklı ilçesinde genç çiftin hayatlarını birleştirdiği düğünde damadı, arkadaşları ve akrabaları yumurtaya ve una buladı.

Araklı ilçesi Yolgören mahallesinde dün akşam gerçekleştirilen düğünde Yavuz Çebi ile Ayşegül Yılmaz hayatlarını birleştirdi. Damadı pistte uzun süre horon oynatan yakınları ve arkadaşları, düğün sonrası gerdeğe girmek üzere evine gelen damadı yörede gelenek haline gelen unlu, yumurtalı bir karşılama yaptılar.

Mutlu çiftin evlerine gireceği esnada akraba ve komşuları mutfaklarında ne bulduysa damadın başından aşağı döktüler. Un, şeker, yumurta, yağ ne varsa üzerine dökülen damat en mutlu gününde unutamayacağı bir şok yaşamış oldu.

(Yusuf Genç - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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