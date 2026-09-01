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Görme Engelli Dernek Temsilcisi Balkondan Düşerek Hayatını Kaybetti

Görme Engelli Dernek Temsilcisi Balkondan Düşerek Hayatını Kaybetti
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Kırklareli'nde görme engelli Necati Geniş (52), evinin balkonundan düşerek ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Geniş'in ölümüyle ilgili polis inceleme başlattı.

KIRKLARELİ'de evinin balkonundan düşen görme engelli Necati Geniş (52), hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Karakaş Mahallesi 100'üncü Yıl Caddesi'ndeki apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Görme Engelli ve Eşpedal Derneği Kırklareli İl Temsilcisi Necati Geniş, henüz belirlenemeyen nedenle evinin balkonundan düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan Geniş, kaldırıldığı Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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