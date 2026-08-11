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Kastamonu'da iklimlendirmeli uyuşturucu yetiştirme operasyonu

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Kastamonu'da bir sitedeki eve kurulan iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu yetiştirildiği tespit edildi. Operasyonda 2 kilo 309 gram sentetik uyuşturucu, silahlar ve çeşitli malzemeler ele geçirildi, M.Ç. gözaltına alındı.

Kastamonu'da site içindeki evine iklimlendirme sistemi kurup uyuşturucu yetiştiren kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki bir sitedeki apartman dairesinde uyuşturucu madde imal ve satışının yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler M.Ç'nin ikamet ettiği adrese operasyon düzenledi.

Evin salon kısmında ısı yalıtımlı çadır içinde iklimlendirme sistemi kurularak uyuşturucu yetiştirildiğini tespit eden ekipler, çadırın havalandırma, ısıtma, kurutma ve nemlendirme özelliklerini taşıdığını belirledi.

Yapılan aramada, uyuşturucu imalatında kullanılan iklimlendirme, kurutma, nemlendirme, havalandırma ve aydınlatma malzemeleri, çeşitli miktarlarda bitki besleyici kimyasallar ve vitaminler ile 2 kilo 309 gram sentetik uyuşturucu, 41 sentetik ecza hapı, 3 hassas terazi, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyonda M.Ç. gözaltına alındı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürü Tamer Taş, eve gelerek çalışmaları yerinde inceledi.

Operasyonda emeği geçenlere teşekkür eden Taş, zehir tacirlerine karşı yürüttükleri mücadelenin kararlılıkla, aralıksız ve tavizsiz şekilde sürdürüleceğini söyledi.

Kaynak: AA
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