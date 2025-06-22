Aydın'da Eş Zamanlı Operasyonda Çok Sayıda Silah Ele Geçirildi

Aydın'da Eş Zamanlı Operasyonda Çok Sayıda Silah Ele Geçirildi
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İncirliova ilçesinde polis, 2 adrese düzenlediği operasyonda keskin nişancı tüfeği ile birlikte çeşitli ruhsatsız silahlar ve fişekler ele geçirdi. Gözaltına alınan 44 yaşındaki A.K., ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, polisin 2 adrese eş zamanlı düzenlediği operasyonda keskin nişancı tüfeği ile birlikte çok sayıda silah ve fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan A.K. (44), ifadesi alındıktan sonra savcının talimatıyla serbest bırakıldı.

İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aldıkları ihbarı değerlendirerek İstiklal Mahallesi Şehit Asteğmen Ahmet Akdeniz Caddesi ve Hürriyet Mahallesi Karabağ Caddesi'nde bulunan 2 adrese sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Adreslerde yapılan aramalarda biri ruhsatsız havalı keskin nişancı tüfeği olmak üzere toplam 3 ruhsatsız tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 37 adet 9x19 fişek, 240 adet 9 mm fişek ve 150 dolu kartuş ele geçirildi. Operasyon kapsamında A.K. isimli şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin polis merkezindeki işlemlerinin ardından Cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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