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Evgeny Grinko, Sevgililer Günü Konserinde Dinleyicileri Büyüledi

Evgeny Grinko, Sevgililer Günü Konserinde Dinleyicileri Büyüledi
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Ünlü piyanist Evgeny Grinko, Sevgililer Günü'ne özel konserinde yeni albümünden eserler sundu ve Aşık Veysel'in eserini yorumlayarak Türk dinleyicilere teşekkür etti.

Ünlü piyanist ve besteci Evgeny Grinko, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel Atatürk Kültür Merkezi'nde müzikseverlerle buluştu.

Sanatçı, büyük ilgi gören konserde, 7 Şubat'ta yayımlanan son albümü "Winter Moonlight"ta yer alan yeni eserlerini ilk kez dinleyicilerin beğenisine sundu.

Aşık Veysel'in "Uzun İnce Bir Yoldayım" eserini de yorumlayan Grinko, türkünün sözlerinden çok etkilendiğini belirterek, "Bugüne dek konserlerime gelen Türk dinleyicilerime bir teşekkür etmek istedim." ifadelerini kullandı.

Grinko, bugün Bursa Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde, 16 Şubat'ta Sivas 4 Eylül Kültür Merkezi'nde, 18 Şubat'ta Ankara ATO'da, 20 Şubat'ta İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi'nde, 21 Şubat'ta ise İzmir'de The Factory PSM'de konser verecek.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
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