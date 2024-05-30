Everest'te ölü bulunan Kenyalı dağcının bedeni bulunduğu yerde bırakılacak

Everest'te ölü bulunan Kenyalı dağcı Cheruiyot Kirui'nin bedeni bulunduğu yerde bırakılacak.

BBC'nin haberine göre ailesi, 40 yaşındaki Kirui'nin bedeninin öldüğü yerde bırakılacağını söyledi.

Aile, "tüm koşulların dikkatli bir şekilde değerlendirilmesinin" ardından kurtarma ekibinin hayatını riske atmamak için cesedin dağda kalmasına izin verme noktasında "zor" bir karar aldıklarını açıkladı.

Nairobi ve Rift Vadisi bölgesindeki Chepterit köyünde anma törenleri yapılacağını belirten aile, "Cheruiyot'un dağlara derin bir sevgisi vardı ve karşılığında dağlar da onu sevdi. Onun mutlu yerinde dinlendiğini bilerek teselli buluyoruz." ifadelerini kullandı.

Kenyalı dağcının cesedi Everst'in zirvesine yakın bir bölgede bulunmuştu

Kendisinden bir süredir haber alınamayan Cheruiyot Kirui'nin cesedi 23 Mayıs'ta Everest'in zirvesine yakın bir bölgede tespit edilmişti.

Kenyalı dağcıya rehberlik eden Nawang isimli Nepalli dağcıdan ise henüz haber alınamadı.

Kirui'nin oksijen takviyesi almadan Everest Dağı'na tırmanma girişimde bulunan ilk Afrikalı dağcı olduğu belirtiliyor. Everest Dağı'ndaki tırmanışlarda kötü planlama ve olumsuz hava koşulları bazı dağcıların hayatını kaybetmesine yol açıyor. Dünyanın en yüksek dağında ölen 330 dağcıdan yaklaşık 200'ünün cesedinin orada kaldığı tahmin ediliyor.