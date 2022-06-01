Kötü koku yayılan evden 2 kamyon çöp çıktı - Haberler

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Kötü koku yayılan evden 2 kamyon çöp çıktı

Demirören Haber Ajansı - Serap Şerife Kara - Güncel
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AMASYA'da belediye ekiplerinin kötü koku şikayeti üzerine gittikleri evden 2 kamyon çöp çıktı.

AMASYA'da belediye ekiplerinin kötü koku şikayeti üzerine gittikleri evden 2 kamyon çöp çıktı.

Gökmedrese Mahallesi Selçuk Sokak'taki bir evden kötü koku yayıldığı ihbarı üzerine çevredekiler belediyeye haber verdi. İhbar üzerine gelen Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yalnız yaşayan Tarık E.'ye ait evde çöplerle karşılaştı. Ekiplerin yaptığı çalışma ile evden 2 kamyon çöp ve atık çıkartıldı. Çöp ve atıklar Amasya Belediyesi Katı Atık Merkezi'ne gönderildi. Evde ayrıca 5133 lira bulundu.Mahalle Muhtarı Cem Yeni, "Mahallemizde yaşayan bir vatandaşımızın çöp evi vardı. Defalarca uyarmamıza rağmen çöp evini boşaltmadı. Mahalle sakinlerimiz de havaların ısınmasıyla çöp kokusundan ve sinekten şikayetçiydi. Belediye ekiplerine haber verdik. Onlar da gelip gerekeni yaptılar" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Serap Şerife Kara - Güncel

Selçuk Güncel Haberler

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