Erzurum'da evde zorla tutulduğunu öne süren kadını polis kurtardı

Erzurum'da evde zorla tutulduğu yönünde ihbarda bulunan genç kadın, polis ekiplerince kurtarıldı.,

"ZORLA TUTULUYORUM" DİYEREK POLİSİ ARADI

Erzurum'da 21 yaşındaki B.K, merkez Rabiaana Mahallesi Veyisefendi Sokak'ta 2 katlı müstakil binada zorla tutulduğunu iddia ederek, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talep etti. Talep üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

MERDİVENLE İNEMEYİNCE İTFAİYE KAPIYI AÇTI

Kadın, eve gelen polislere dış kapının kilitli olduğunu belirtince, itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla pencereden indirilmek istedi. Ancak, korktuğu gerekçesiyle merdivenden inemeyen B.K, itfaiye ekibinin kapıyı açmasıyla valizleriyle binadan çıkarıldı.

POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Sağlık kontrolü için hastaneye getirilen B.K, ardından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.