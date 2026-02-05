Erzurum'da evde zorla tutulduğunu öne süren kadını polis kurtardı
Erzurum'da evde zorla tutulduğunu bildiren 21 yaşındaki kadın, polis ekiplerini harekete geçirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri, kadını merdivenle pencereden indirmeye çalıştı. Korktuğu için inemeyen kadın, itfaiye ekiplerinin kapıyı açmasıyla valizleriyle birlikte binadan çıkarıldı.
- Erzurum'da 21 yaşındaki bir kadın, zorla tutulduğunu iddia ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
- Polis, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi ve itfaiye ekibi kapıyı açarak kadını binadan çıkardı.
- Kadın sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü, ardından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
"ZORLA TUTULUYORUM" DİYEREK POLİSİ ARADI
Erzurum'da 21 yaşındaki B.K, merkez Rabiaana Mahallesi Veyisefendi Sokak'ta 2 katlı müstakil binada zorla tutulduğunu iddia ederek, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talep etti. Talep üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
MERDİVENLE İNEMEYİNCE İTFAİYE KAPIYI AÇTI
Kadın, eve gelen polislere dış kapının kilitli olduğunu belirtince, itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla pencereden indirilmek istedi. Ancak, korktuğu gerekçesiyle merdivenden inemeyen B.K, itfaiye ekibinin kapıyı açmasıyla valizleriyle binadan çıkarıldı.
POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ
Sağlık kontrolü için hastaneye getirilen B.K, ardından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.