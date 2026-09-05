Haberler

Ünye'de Mutfakta Patlama: 3 Ağır Yaralı

Ünye'de Mutfakta Patlama: 3 Ağır Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu'nun Ünye ilçesinde fındık toplamak için gelen bir ailenin evinde mutfakta patlama sonucu yangın çıktı. 3 kişi ağır yaralandı, ev kullanılamaz hale geldi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ORDU'nun Ünye ilçesindeki tek katlı bir evin mutfağında meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangında 3 kişi ağır yaralandı.

İstanbul'da yaşayan ve fındık toplamak amacıyla memleketleri Ordu'nun Ünye ilçesine gelen İlhan Kolcu, eşi Gülhanım Kolcu ve oğulları E.K. (15), bugün sabah saatlerinde Pelitliyatak Mahallesi Fındıklı Küme Evleri'ndeki evlerinde bahçeye gitmek için hazırlık yaptıkları sırada mutfakta patlama oldu. Patlamayla birlikte evde yangın çıktı. İhbar üzerine adrese Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Coğrafi şartlar ve mesafe nedeniyle uzun uğraşlar sonucu adrese ulaşan ekipler, yangını söndürdü. Ev kullanılmaz hale geldi.

Yangında ağır yaralanan Kolcu çifti ile oğulları, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar daha sonra, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Köprüler ve otoyollar satılıyor mu? Bakanlıktan net açıklama geldi

Köprüler ve otoyollar satılıyor mu? Net açıklama geldi
Bahçeli'den dikkat çeken Amedspor sözleri: Tehlikeli boyutlar kazanabilir

Dikkat çeken Amedspor çıkışı: Tehlikeli boyutlar kazanabilir
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Panodaki afişi sprey boya ile kapattı! Gerekçesi de olay kadar ilginç

Panodaki afişi kapattı! Gerekçesi de olay kadar ilginç
Real Madrid kaybetti, takım karıştı! Arda Güler’i hiç böyle görmediniz

Real Madrid kaybetti, takım karıştı! Arda'yı hiç böyle görmediniz
Esenyurt’ta korsan taksicilik yapan emekli polis, ceza yazan meslektaşını şehit etti

Ceza yazan polisi şehit etti! Saldırganın kimliğini duyan şok oldu
Kayseri'de 16 yıl önce merak edip başladı! Şimdi 20 bin ağacın sahibi

Hobi olarak başladı şimdi para basıyor
Sakatlanan Osimhen'den ilk açıklama geldi

Sakatlanan Osimhen'den ilk açıklama
Eski bakanın doktorundan ilk ifade! Tüm sorulara aynı cevabı verdi

Eski bakanın doktorundan ilk ifade! Tüm sorulara aynı cevabı verdi
Kahramanmaraş okul saldırısı davasında İsa Aras Mersinli'nin annesi tahliye edildi

Kahramanmaraş okul saldırısı davasında tahliye! Aileler isyan etti