1) EVDE BULUP, OYNADIKLARI SİLAH KAZARA ATEŞ ALINCA İKİZLERDEN EMRE ÖLDÜ

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde evde bulup, oynadıkları silah kazara ateş alınca ikizlerden Emre K. (9) vuruldu. Ağır yaralanan Emre K., hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Bismil ilçesine bağlı kırsal Aşağıoba Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Emre K., ikizi ile evde buldukları silahla oynamaya başladı. Bu sırada silah kazara ateş aldı. Emre K. ateş sonucu yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Başından yaralanan Emre K., ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı Emre K., hayatını kaybetti. Cansız bedeni otopsi işlemleri için Diyarbakır Adli Tıp morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı